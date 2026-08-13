Finatext: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Finatext lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.90 JPY gegenüber 7.15 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Finatext mit einem Umsatz von insgesamt 2.84 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 35.11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch