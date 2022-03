Finanzinstitute investieren gemäss Studie immer noch viel in fossile Brennstoffe

(Die gemäss den Studienautoren ermittelten Investitionen der CS und UBS in Primärfinanzierungen an Unternehmen für fossile Brennstoffe in absoluten Zahlen ergänzt. Zweiter Abschnitt nach zweitem Zwischentitel ergänzt.)

Zürich (awp) - Obwohl viele grosse Finanzdienstleister ihre CO2-Emissionen auf Null bringen wollen, investieren sie laut einer Studie immer noch immense Summen in Öl, Gas und Kohle. Zu den Kritisierten gehören auch die Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse, obwohl sie im Vergleich mit der Konkurrenz gut abschneiden.

Fast alle 30 untersuchten Finanzinstitute, darunter neben der UBS und der CS auch Finanzinstitute wie J.P. Morgan, die Deutsche Bank oder die Allianz, wollen bis 2050 klimaneutral sein. Eine Ausnahme stellt die chinesische Ping An Group dar, die die Klimaneutralität wie China selbst bis 2060 anstrebt.

Nun wirkt sich dieses Versprechen gemäss einer neuen Studie der britischen Initiative Influencemap aber kaum auf die Ziele oder Tätigkeiten der Banken und Versicherer aus. Nur gerade ein Drittel der Unternehmen habe konkrete Klimaziele bis 2030 formuliert, darunter auch die Credit Suisse.

740 Milliarden Dollar für fossile Energie

In den Jahren 2020 und 2021 hätten die 30 untersuchten Finanzkonzerne nicht weniger als 740 Milliarden US-Dollar in fossile Brennstoffe gesteckt, heisst es in der Studie weiter. Dies mache 7 Prozent der gesamten Primärfinanzierung in diesem Zeitraum aus.

Dazu gehört beispielsweise die Erschliessung neuer Ölquellen und Gasfelder. Darüber hinaus halten die Vermögensverwaltungsgesellschaften laut Influencemap Anteile von gut 222 Milliarden Dollar an Energieunternehmen.

Von den 740 Milliarden Dollar Krediten und anderen Geldern erhielten demnach 145 Milliarden fünf grosse Öl- und Gaskonzerne in den USA und Europa: ExxonMobil, Shell, Chevron, BP und Total. Mit solchen Investitionen würden die Institute gegen die zum grossen Teil selbst erklärten Klimaziele verstossen, heisst es.

Hauptzielscheibe dieser Kritik sind aber vor allem US-Banken. Gemäss Influencemap gehören J.P. Morgan, die amerikanische Citigroup und die Bank of America zu den grössten Finanzierern von Klimasündern. J.P. Morgan habe 2020 und 2021 rund 82 Milliarden Dollar primär in die Förderung von Öl, Gas und Kohle investiert. Bei der Citigroup seien es 69 Milliarden und bei der Bank of America 55 Milliarden.

UBS und CS besser als Konkurrenz

Die Grossbanken UBS und CS jedoch schneiden im Vergleich mit den anderen 28 Finanzdienstleistern am besten ab. Während die CS 3,3 Prozent ihrer primären Finanzierungsaktivitäten in fossile Brennstoffe steckte, waren es bei der UBS 2,3 Prozent.

In absoluten Zahlen bedeutet das, dass die UBS in den Jahren 2020 und 2021 mindestens 83 Millionen Dollar und die CS mindestens 409 Millionen Dollar Unternehmenskredite oder Kapitalmarktemissionen an Unternehmen vergeben haben, die im Bereich fossile Brennstoffe tätig sind. Kapitalbeteiligungen an solchen Unternehmen werden hierbei jedoch nicht gezählt, wie eine der Studienautorinnen auf Anfrage erklärte.

Diese Zahlen beruhen auf einem Gesamtwert der Primärfinanzierung für Unternehmen aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe auf mindestens 3,6 Milliarden Dollar bei der UBS und auf mindestens 12,4 Milliarden Dollar bei der Credit Suisse. Da es laut der Autorin für das Primärfinanzierungsportfolio keine vollständige Offenlegungspflicht gibt, könnte der Investitionsbetrag sogar noch höher liegen.

Sowohl die UBS als auch die CS gaben gegenüber AWP an, weniger in fossile Brennstoffe zu investieren. Die CS habe bereits 2019 angekündigt, keinerlei Finanzierung mehr anzubieten, die gezielt zur Entwicklung neuer Kohlekraftwerke dient, wie ein Sprecher auf Anfrage erklärte. Die Bank habe sich zudem dazu verpflichtet, die von ihr finanzierten Emissionen in den Öl-, Gas- und Kohle-Sektoren bis 2030 um 49 Prozent und bis 2050 um 97 Prozent zu reduzieren. 2021 habe man die finanzierten Emissionen im Vergleich zum Jahr 2020 um 41 Prozent verringert.

Die UBS sei in der Studie erfasst, weil sie zu den 30 grössten Finanzinstituten gehöre, und nicht, weil sie schlecht abschneide im Bereich der Finanzierung von fossilen Energien, kommentierte ein Sprecher der Bank die Studie gegenüber AWP. "Wir haben uns verpflichtet, die absoluten finanzierten Emissionen im Zusammenhang mit Krediten an Öl- und Gasunternehmen bis 2030 im Vergleich zu den Werten von 2020 um 71 Prozent zu reduzieren", sagte er.

Hauptquelle der Studie sind die Veröffentlichungen der Unternehmen selbst und öffentlich verfügbare Informationen für den Kapitalmarkt und die Finanzaufsicht. Influencemap ist ein spendenfinanziertes Londoner Institut, das die Investitionen des Finanzsektors in fossile Energien beobachtet und analysiert.

