|KI-Boom und Zinsen
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13.10.2026 20:29:46
Finanzierungsbedingungen unter Druck: EZB-Chefvolkswirt Lane sieht KI-Investitionen als Treiber
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird bei ihren geldpolitischen Entscheidungen nach den Worten von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane berücksichtigen, dass der Anstieg der Langfristzinsen infolge der Investition in Künstliche Intelligenz zu einer Straffung der Finanzierungsbedingungen geführt hat.
Insbesondere da das Ausmass des europäischen KI-Booms nicht in derselben Grössenordnung liege wie der globale KI-Boom, bedeute das Übergreifen auf den Anleihemarkt des Euroraums, dass der Anstieg der langfristigen Zinsen eine wesentliche Straffung der Finanzierungsbedingungen für den Euroraum darstelle. "Dies ist ein relevanter Faktor für die EZB bei der Festlegung des angemessenen geldpolitischen Kurses", sagte Lane.
Der EZB-Rat trifft seine nächste Leitzinsentscheidung am 29. Oktober. ESTR-Forwards preisen für diesen Termin keine Leitzinserhöhung an, wohl aber für 17. Dezember. Derzeit liegt der Leitzins bei 2,50 Prozent.
DJG/hab
Dow Jones Newswires
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