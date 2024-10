Finanzbranche erwartet positive Entwicklung im kommenden Jahr

Zürich (awp) - Die Führungskräfte im globalen Banken- und Finanzsektor blicken optimistisch in die Zukunft. So erwarten mehr als die Hälfte eine Verbesserung der Marktbedingungen im nächsten Jahr, wie aus einer am Montag publizierten Studie des Börsenbetreibers SIX hervorgeht.

Insgesamt gehen 53 Prozent der Befragten davon aus, dass sich das wirtschaftliche Umfeld im kommenden Jahr verbessern wird. Weitere 40 Prozent rechnen mit einer stabilen Entwicklung. Am zuversichtlichsten zeigen sich die Finanzinstitute in der Schweiz und in Singapur.

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind gemäss Studie die erfolgreiche Expansion in alternative Anlageklassen und die Distributed Ledger Technology (DLT). Demgegenüber habe die Implementierung von KI gegenüber dem Vorjahr an Bedeutung verloren, heisst es.

an/kw