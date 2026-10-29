Finansban präsentierte Quartalsergebnisse

Finansban hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.61 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Finansban ein EPS von 2.19 TRY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 136.95 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 156.04 Milliarden TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch