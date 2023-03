Financial Times: UBS will CS für bis zu eine Milliarde Dollar kaufen

(Ergänzt mit Dementi der CS gegenüber Bloomberg im letzten Absatz)

Zürich (awp) - Die UBS hat angeboten, die Credit Suisse für bis zu eine Milliarde US-Dollar zu übernehmen. Dazu planen die Schweizer Behörden die Gesetze so zu ändern, dass eine Abstimmung der Aktionäre für die Transaktion umgangen werden kann. So soll garantiert werden, dass die Transaktion bis Montag abgeschlossen wird, wie die "Financial Times" (FT) am Sonntag mitteilte.

Das Aktiengeschäft zwischen den beiden Banken soll noch am (heutigen) Sonntagabend unterzeichnet werden und zwar zu einem Bruchteil des Schlusskurses der Credit Suisse-Aktien vom Freitag. Die Aktionäre würden damit praktisch leer ausgehen, wie vier mit der Sache vertraute Personen der FT sagten. Eine Sprecherin der Credit Suisse wollte den Beitrag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren.

Demnach habe die UBS offeriert, 25 Rappen je Aktie in eigenen Anteilen zu bezahlen. Am Freitag beendeten CS den Handel mit einem Kurs von rund 1,86 Franken. Zudem habe die UBS darauf bestanden, dass das Geschäft ungültig wird, sollten ihre Kreditausfallspreads, also die Absicherungen gegen einen Zahlungsausfall, um 100 Basispunkte oder mehr ansteigen.

Da die Situation sich schnell verändere, gebe es keine Garantie, dass die Bedingungen unverändert bleiben oder dass eine Einigung erzielt werde, heisst es in dem Bericht weiter. Einige der Gesprächspartner der FT hätten zudem kritisiert, dass die derzeitigen Bedingungen die Aktionäre der Credit Suisse unfair behandeln würden. Auch das Aushebeln der normalen Corporate Governance-Regeln für die UBS-Aktionäre sei auf Kritik gestossen.

Bei der Aushandlung der Kondiktionen hätten die Schweizerische Nationalbank und die Finma eine entscheidende Rolle gespielt. Zwischen Credit Suisse und UBS selber habe es nur wenige Kontakte geben, sagten die Informanten der FT weiter. Seit vergangenem Mittwoch befänden sich beide Banken in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden, nachdem die CS um eine Notfallkreditlinie in Höhe von 50 Milliarden Franken gebeten hatte.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die Credit Suisse die Bedingungen der UBS mit Rückendeckung der grössten Aktionäre jedoch zurückgewiesen.

