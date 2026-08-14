Financial Technologies (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Financial Technologies (India) hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 8.61 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.670 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.37 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 350.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 304.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch