Financial Levers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Financial Levers hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.04 ILS, nach 0.010 ILS im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38.22 Prozent auf 37.4 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch