Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’215 -0.7%  SPI 19’932 -0.8%  Dow 51’712 -1.0%  DAX 24’763 -1.6%  Euro 0.9294 0.0%  EStoxx50 6’210 -1.7%  Gold 4’049 -2.0%  Bitcoin 53’164 -1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 100.7 7.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Givaudan1064593Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405VAT31186490Kühne + Nagel International2523886
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erfolgsgeheimnis: Tesla-Chef Elon Musk gibt Tipps für erfolgreiche Meetings
Meta-Aktie klettert zeitweise in Richtung 700-US-Dollar-Marke: Kommt jetzt ein Aktiensplit?
Goldpreis trotz Geopolitik belastet: Iran-Konflikt befeuert Sorgen vor Zinsen und Währungskrise
Mit Pufferstrategien vor Verlusten Schutz suchen: Das können Buffer-ETFs leisten - und das nicht
Warum Carry Trades laut Goldman Sachs wieder gefragt sind
Suche...
Plus500 Depot

Financial Institutions Aktie 825332 / US3175854047

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.07.2026 05:45:51

Financial Institutions Inc. Reveals Rise In Q2 Bottom Line

Financial Institutions
38.73 USD -0.33%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Financial Institutions Inc. (FISI) revealed earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $20.82 million, or $1.04 per share. This compares with $17.17 million, or $0.85 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.6% to $53.36 million from $49.12 million last year.

Financial Institutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $20.82 Mln. vs. $17.17 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.85 last year. -Revenue: $53.36 Mln vs. $49.12 Mln last year.

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!