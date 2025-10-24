Financial Institutions Aktie 825332 / US3175854047
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.10.2025 03:31:47
Financial Institutions Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Financial Institutions Inc. (FISI) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $20.11 million, or $0.99 per share. This compares with $13.10 million, or $0.84 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 27.3% to $51.79 million from $40.68 million last year.
Financial Institutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.11 Mln. vs. $13.10 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.84 last year. -Revenue: $51.79 Mln vs. $40.68 Mln last year.
Nachrichten zu Financial Institutions IncShs
|
22.10.25
|Ausblick: Financial Institutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Financial Institutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Financial Institutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: Financial Institutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.05.25
|Risk Management: Financial Institutions (Financial Times)
|
02.05.25