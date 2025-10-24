Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’126 0.8%  Bitcoin 87’192 1.7%  Dollar 0.7954 0.0%  Öl 65.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Meme Stock ETF feiert Comeback - jetzt mit aktivem Management
KI-Boom sorgt für Kursrally der BigBear.ai-Aktie - Analysten bleiben skeptisch
Bullenmarkt hält an: Abhängigkeit von grossen Tech-Aktien schürt zunehmende Sorgen
CEO von Tesla-Rivale Rivian warnt: Autohersteller ohne Software-Kompetenz stehen vor dem Aus
Fondsmanager schlagen Alarm: Ist der KI-Hype rund um die NVIDIA-Aktie schon zur Blase geworden?
Suche...
200.- Saxo-Deal

Financial Institutions Aktie 825332 / US3175854047

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 03:31:47

Financial Institutions Inc. Profit Climbs In Q3

Financial Institutions
26.46 USD -0.56%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Financial Institutions Inc. (FISI) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $20.11 million, or $0.99 per share. This compares with $13.10 million, or $0.84 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 27.3% to $51.79 million from $40.68 million last year.

Financial Institutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $20.11 Mln. vs. $13.10 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.84 last year. -Revenue: $51.79 Mln vs. $40.68 Mln last year.

Nachrichten zu Financial Institutions IncShs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?