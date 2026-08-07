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07.08.2026 06:37:00
Finance of America Companies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Finance of America Companies hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2.13 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Finance of America Companies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 651.56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 497.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 66.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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