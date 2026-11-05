Finance of America Companies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Finance of America Companies hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5.24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1.270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 597.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch