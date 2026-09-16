Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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16.09.2026 06:57:00
Finance Briefing: Teurer Friede für die Deutsche Bank
Deutsche BankDie Kryptobörse Bitpanda verliert ihren CEO, beim Onlinebroker Flatex zerfasert der Aufsichtsrat und die Deutsche Bank erkauft sich einen teuren Frieden: Das und vieles mehr in unserem wöchentlichen Newsletter „Finance Briefing“.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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