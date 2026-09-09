UniCredit Aktie 35431485 / IT0005239378
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09.09.2026 07:00:00
Finance Briefing: Christian Lindner steigt bei Limetax ein, Deutsche Bank, Wero, UniCredit
Das nächste Fintech-Investment des früheren Finanzministers. Ein Private-Equity-Job für den Ex-Deutsche-Bank-CFO und ein weiterer Einstieg der UniCredit bei einem Finanzunternehmen in Frankfurt. Das und vieles mehr in unserem wöchentlichen Newsletter „Finance Briefing“.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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