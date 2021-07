Finalement, un procédé chimique polluant utilisé à l'usine de Nemaska Lithium à Bécancour

QUÉBEC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Il y a environ 2 semaines, M. Donald Martel, député de Nicolet, confirmait que l'usine de Nemaska Lithium, qui s'installera finalement dans le parc industriel de Bécancour, allait utiliser un procédé de transformation différent de celui qui était initialement prévu pour l'usine de Shawinigan.

« Hier, nous avons eu la confirmation que l'usine utiliserait un procédé chimique polluant, car il produira des centaines de milliers de tonnes de sulfates de sodium qu'il faudra réalistement enfouir en plus de consommer de grandes quantités d'acide et de soude caustique qui ne peuvent être réutilisés dans le procédé », déclare le porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME et d'innovation et député de Nelligan, M. Monsef Derraji.

« Le sulfate de sodium, comme produit autonome, est en fort déclin. L'offre excède largement la demande pour ce sous-produit industriel qui ne doit pas être envoyé dans l'environnement. De plus, ce sous-produit doit être cristallisé et séché sous forme de sel solide avant d'être envoyé dans un site d'enfouissement aux frais des producteurs, voir ici, Investissement Québec et les contribuables québécois. », ajoute le député de Nelligan.

Selon le Parti libéral du Québec, deux options s'offrent à la CAQ dans ce dossier, soit, l'enfouissement ou l'exportation en Amérique du Sud, où il y aurait actuellement toujours un marché pour ce produit.

« C'est simple, je demande à Investissement Québec d'être transparent avec l'ensemble des Québécoises et Québécois et de nous dévoiler le détail des ententes qu'ils ont pour vendre le sulfate de sodium ou s'ils vont le laisser aller dans l'environnement. Il y a quelques jours à peine encore, ni Investissement Québec, ni le ministère de l'Économie, ni Nemaska Lithium n'était en mesure de nous confirmer quel processus serait utilisé à l'usine de Bécancour. Or, je le réitère, M. Martel semblait bien au courant lui ! Qui d'autres à la CAQ le savait ? Pourquoi ce manque de transparence ? Les contribuables doivent savoir où ira leur argent, surtout lorsqu'il s'agit de polluer davantage avec un moins bon produit. » conclut, M. Derraji.

