Fin du conflit à l'usine Lactantia de Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 4 sept. 2020 /CNW/ - Le Syndicat des salariés de la production de Lactantia, affilié à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), a appuyé à 92,5% l'entente de principe survenue avec Lactalis, propriétaire de Lactantia, vendredi matin. Cette entente marque la fin du conflit de travail qui perdurait depuis le 16 juillet dernier.

Le syndicat et la CSD ont travaillé extrêmement fort pour arriver à une entente pour permettre aux travailleuses et aux travailleurs de rentrer au travail et d'en finir avec le conflit de travail. « Les négociations ont été ardues devant ce géant de la transformation laitière. On est heureux que ça se soit conclu par un appui de 92% à la satisfaction des membres », se réjouit Éric Perreault, conseiller à la négociation à la CSD.

Principaux gains :

Augmentations salariales de 19,5 % sur 7 ans;

Augmentation des primes de soir et de nuit;

Augmentation de la participation patronale au régime de retraite complémentaire;

Maintien de la politique en place sur la sous-traitance;

Maintien des vacances;

Maintien des horaires de travail.

Le syndicat représente quelque 450 salariés de la production. La nouvelle convention collective entrera en vigueur rétroactivement au 14 octobre 2019 et viendra à échéance le 31 décembre 2027.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale. La CSD est particulièrement présente dans le secteur privé, puisque la grande majorité des membres de ses syndicats affiliés proviennent de ce secteur, et dans les petites et moyennes entreprises (PME).

