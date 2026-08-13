Filmcity Media: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Filmcity Media hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.02 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.020 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch