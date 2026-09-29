UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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29.09.2026 10:41:06
Filippo Leutenegger: Brandrede für die UBS
Die FDP-Ständeräte stellten sich beim UBS-Kapital mehrheitlich hinter Karin Keller-Sutter. Nun schlägt sich der Zürcher Parteipräsident Filippo Leutenegger demonstrativ auf die Seite der Grossbank.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
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|Zuversicht in Zürich: SLI liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
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|SIX-Handel: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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|Minuszeichen in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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28.09.26
|UBS Aktie News: UBS am Montagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
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|Gute Stimmung in Zürich: SPI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
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|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI erobert 14'000 Punkte zurück -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.