Filinvest Land: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Filinvest Land hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 0.060 PHP je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 6.60 Milliarden PHP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.52 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch