Filinvest Land hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Filinvest Land hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.04 PHP wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig wurden 6.10 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Filinvest Land 5.99 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch