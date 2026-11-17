Filatex Fashions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14.11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 205.3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 239.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch