27.01.2026 06:33:36
Fila-Mutter Anta steigt bei Puma ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29 Prozent
HERZOGENAURACH/HONGKONG (awp international) - Der Sportartikelhersteller Puma hat mit dem chinesischen Konkurrenten Anta einen neuen Grossaktionär. Der Konzern, zu dem Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon oder Wilson gehören, übernimmt den 29-prozentigen Anteil von der französischen Milliardärsfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Millionen Euro. Je Aktie sind dies 35 Euro, wie Anta Sports am Dienstag in Hongkong mitteilte. Der Preis liegt damit fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.
Der Einstieg bei Puma könnte der erste Schritt für eine Übernahme des Adidas-Konkurrenten sein. Anta betonte in der Mitteilung allerdings, dass es derzeit keine Übernahmepläne gibt. Über den Einstieg von Anta bei Puma wird seit vergangenem Herbst spekuliert. Der Kurs der im MDax notierten Aktie hatte sich daher in den vergangenen Wochen kräftig von ihrem im November erreichten Mehrjahrestief von 15,30 Euro erholt. Am Montag hatten die Puma-Papiere den Xetra-Haupthandel mit 21,63 Euro beendet.
Gemessen an diesem Kurs ist Puma an der Börse 3,2 Milliarden Euro wert. An der Börse in Hongkong kam Antas Ankündigung gut an. Der zuletzt unter Druck stehende Kurs der Anta-Aktie legte etwas mehr als ein Prozent auf 77,40 Hongkong-Dollar zu. Der Börsenwert des chinesischen Unternehmens liegt damit bei rund 216 Milliarden Hongkong-Dollar oder umgerechnet rund 23 Milliarden Euro./zb/ag
