FILA KOREA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FILA KOREA hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2443.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1485.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1’431.16 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1’227.71 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch