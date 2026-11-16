FILA KOREA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FILA KOREA lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 836.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte FILA KOREA 1167.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1’125.41 Milliarden KRW gegenüber 1’088.20 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch