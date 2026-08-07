FIGX Capital Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FIGX Capital Acquisition A veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch