Figure Technology Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Figure Technology Solutions präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Figure Technology Solutions 0.210 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 115.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 287.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 133.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch