Figma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Figma äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.140 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Figma 391.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 274.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch