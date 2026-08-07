Figma gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Figma hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Figma mit einem Umsatz von insgesamt 370.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 48.25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch