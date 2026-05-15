Figma Aktie 146690595 / US3168411052
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15.05.2026 20:50:00
Figma-Aktie steigt zweistellig: Starke Umsatzdynamik überschattet rote Zahlen
Figma hat Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht - so hat sich das Software-Unternehmen im jüngsten Berichtszeitraum geschlagen.
Beim Umsatz ging es für Figma im abgelaufenen Jahresviertel von 228,20 Millionen US-Dollar auf 333,4 Millionen US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten einen Zuwachs auf 316,02 Millionen US-Dollar erwartet.
Im Handel an der NYSE geht es für die Figma-Aktie zeitweise 13,41 Prozent nach oben auf 22,96 US-Dollar.
Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Martina Köhler, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch
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