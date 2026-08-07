Fifth Wall Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fifth Wall Acquisition A hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fifth Wall Acquisition A -0.060 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.99 Prozent auf 39.8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch