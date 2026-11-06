Fifth Wall Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Fifth Wall Acquisition A stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.030 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Fifth Wall Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 41.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14.83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch