Fifth Third Bancorp stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fifth Third Bancorp hat am 17.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.780 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fifth Third Bancorp 3.30 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.52 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch