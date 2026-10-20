Fifth Third Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fifth Third Bancorp hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.90 USD gegenüber 0.910 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 4.51 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.09 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch