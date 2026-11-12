Fifth Dist Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fifth Dist Bancorp lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Fifth Dist Bancorp ebenfalls ein EPS von 0.070 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.1 Millionen USD – ein Plus von 3.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fifth Dist Bancorp 5.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch