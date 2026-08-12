Fifth Dist Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fifth Dist Bancorp hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Fifth Dist Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch