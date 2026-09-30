Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’715 -0.8%  SPI 19’470 -0.7%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 25’168 -0.1%  Euro 0.9440 -0.3%  EStoxx50 6’245 -0.4%  Gold 4’168 0.3%  Bitcoin 70’101 0.4%  Dollar 0.8358 0.0%  Öl 100.2 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Gerresheimer schliesst Centor-Verkauf ab – Aktie fällt
E.ON darf Ovo Energy übernehmen - CMA gibt Deal frei: Aktie tiefer
Sanofi-Aktie legt zu: Bis zu 8 Milliarden Dollar für neue Wirkstoff-Allianz
Suche...
Plus500 Depot
30.09.2026 19:42:36

Fifa: Schweizer Fussballverband zieht Unterstützung für Infantino zurück

(Meldung ergänzt)

Zürich (awp/sda) - Der Schweizerische Fussballverband (SFV) unterstützt Gianni Infantino nicht länger bei dessen Kandidatur für eine weitere Amtszeit als Fifa-Präsident. Der Zentralvorstand hat beschlossen, die erst im Juni ausgesprochene Unterstützung zurückzuziehen.

Der Entscheid fiel an der Sitzung des Zentralvorstands vom 25. September. Er folge auf eine umfassende Neubewertung der Entwicklungen der vergangenen Monate, teilte der SFV am Mittwoch mit.

"Aus Sicht des SFV werfen verschiedene Vorgänge grundlegende Fragen zu Führung, Governance, Transparenz und Entscheidungsprozessen innerhalb der Fifa auf", schreibt der Verband. Dabei gehe es insbesondere um die Regelklarheit und Wettbewerbsintegrität im Fall Balogun sowie um die institutionelle Einbindung und Verantwortlichkeit bei Fifa Forward Enterprise (FFE).

Im Fall Balogun geriet der Fifa-Präsident aus dem Wallis während der Fussball-Weltmeisterschaft in Amerika in die Kritik, nachdem die Sperre des US-Stürmers Folarin Balogun wegen einer Roten Karte nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Infantino aufgehoben worden war. Für noch grössere Kritik sorgte Fifa Forward Enterprise. Über das Projekt sollten Anteile an den Fussball-Weltmeisterschaften an private Investoren aus dem Umfeld des US-Präsidenten verkauft werden.

Daraufhin zogen mehrere Verbände, vor allem in Europa und Nordamerika, ihre Unterstützung für eine weitere Amtszeit Infantinos zurück. Nun schliesst sich auch der SFV an.

Der Schweizer Verband erwarte von der Fifa-Führung "höchste Standards in Bezug auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit und institutionelle Verantwortung", erklärte SFV-Präsident Peter Knäbel. Von der Fifa angekündigte Schritte seien zwar ein wichtiges Signal. Zentrale Fragen zu Hintergründen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozessen blieben aber offen. "Da diese nicht überzeugend geklärt sind, können wir eine weitere Unterstützung der Kandidatur von Gianni Infantino nicht verantworten."

Der 56-jährige Walliser Infantino will sich beim 77. Fifa-Kongress im März kommenden Jahres in Rabat ein weiteres und letztes Mal für vier Jahre wählen lassen. Einen Gegenkandidaten gibt es bislang nicht.

Der Entscheid bedeute jedoch keine Abkehr von der konstruktiven Zusammenarbeit innerhalb der Fifa und der internationalen Fussballgemeinschaft, betonte der SFV. Als Verband im Sitzland von Fifa und Uefa wolle er sich weiterhin für transparente und regelbasierte Entscheidungsprozesse sowie einen integren internationalen Fussball einsetzen.

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

11:41 UBS Logo UBS KeyInvest: Robotik und Drohnen – KI bekommt Arme und Flügel/Swatch – Zurück im Takt
09:32 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
30.09.26 Logo WHS Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live
30.09.26 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
30.09.26 Weg nach oben derzeit verbaut
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’196.97 19.90 SDB01U
Short 14’496.53 13.90 S2B9EU
Short 15’049.11 8.92 S3B2AU
SMI-Kurs: 13’715.28 01.10.2026 13:02:43
Long 13’109.58 19.90 S5BOUU
Long 12’785.69 13.69 SKPBQU
Long 12’239.76 8.92 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.