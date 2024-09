FIFA enthüllt: Club-WM mit Bayern und BVB in elf US-Städten

NEW YORK (awp international) - Die erste Auflage der neuen Club-WM wird im kommenden Jahr in elf US-Städten ausgetragen. Finalort wird das Metlife Stadium in New Jersey sein, wie der Fussball-Weltverband FIFA beim "Global Citizen Festival" im New Yorker Central Park verkündete. Das neue Turnier vom 15. Juni bis zum 13. Juli wird in den USA erstmals mit 32 Vereinen ausgerichtet, darunter aus der Bundesliga der FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Als weitere Ausrichterstädte gaben FIFA-Präsident Gianni Infantino und prominente Gäste wie Hollywood-Schauspieler Hugh Jackmann und Musikproduzent DJ Khaled unter anderem Miami, Los Angeles, Seattle und Washington bekannt. Orlando ist gleich mit zwei Stadien vertreten. Ausserdem sollen Turnierspiele in Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati und Philadelphia angepfiffen werden.

Wer wird TV-Partner des Turniers?

Infantino versprach in einer Mitteilung "ein neues Kapitel der Fussballgeschichte". Die Club-WM ist jedoch nicht unumstritten, weil durch die Ausweitung des Turniers der ohnehin pralle Spielkalender weiter aufgebläht wird und vor allem den Topstars der Branche ein Sommer ohne echte Pause droht. Zudem ist weiterhin offen, wer überhaupt die Partien übertragen wird.

Ausgelost werden soll die Club-WM im Dezember. Kurz danach werde der Spielplan für die acht Vierergruppen veröffentlicht, versicherte die FIFA. Das Turnier ist auch ein Testlauf für die Weltmeisterschaft 2026. Diese richtet die USA gemeinsam mit Mexiko und Kanada aus./hc/DP/men