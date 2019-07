Fiera Capital annoncera ses résultats pour le deuxième trimestre de 2019 le 14 août 2019

/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU

MONTRÉAL, le 12 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital ») dévoilera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2019 le mercredi 14 août 2019, avant l'ouverture des marchés, et tiendra une conférence téléphonique le même jour à 10 h 30 (HAE).

Information pour la conférence téléphonique :

La conférence téléphonique aura lieu le mercredi 14 août 2019, à 10 h 30 (HAE).

L'appel sera animé par Vincent Duhamel , président et chef de l'exploitation globale, et Lucas Pontillo , vice-président exécutif et chef de la direction financière mondiale.

Les analystes financiers seront invités à poser des questions.

Les membres des médias et autres personnes intéressées sont invités à titre d'auditeurs uniquement.

Accès à la conférence téléphonique :

Du Canada et des États-Unis : 1-888-231-8191 (sans frais)

et des États-Unis : 1-888-231-8191 (sans frais) Hors de l'Amérique du Nord : 1-647-427-7450

La conférence sera également accessible en direct par webdiffusion.

Information financière :

Le communiqué de presse trimestriel, les informations financières complémentaires et la présentation seront disponibles au www.fieracapital.com avant le début de la conférence téléphonique.

Rediffusion de la conférence téléphonique :

L'enregistrement audio sera disponible du 14 au 21 août 2019 au 1-855-859-2056 (sans frais), code d'accès 4472856.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 144,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2019. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

