Fiera Capital A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fiera Capital A präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.050 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14.87 Prozent zurück. Hier wurden 148.0 Millionen CAD gegenüber 173.9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch