FIEM Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FIEM Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 24.65 INR. Im letzten Jahr hatte FIEM Industries einen Gewinn von 21.85 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FIEM Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.75 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6.59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26.50 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 7.92 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.ch