Fielmann erweitert US-Geschäft mit Übernahme - Fielmann-Aktie im Minus

Fielmann habe eine Vereinbarung zum Erwerb des augenoptischen US-Einzelhandelsunternehmens abgeschlossen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Demnach werde Shopko mit rund 290 Millionen US-Dollar (270 Mio Euro) bewertet. Die Übernahme soll voraussichtlich im dritten Quartal des laufenden Jahres abgeschlossen sein, behördliche Genehmigungen stehen noch aus.

Laut Fielmann betreibt Shopko in 13 US-Bundesstaaten mehr als 140 Geschäfte, die in das eigene Vertriebsnetz integriert werden sollen. Die Hamburger hatten zuletzt mehrfach das Wachstumspotenzial in den USA hervorgehoben, Ende April sprach Konzernchef Marc Fielmann vom mit Abstand grössten Markt der Welt. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Konzern sein US-Geschäft mit mehreren Übernahmen ausgebaut.

Die Fielmann-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,80 Prozent tiefer bei 43,45 Euro.

/niw/men

HAMBURG/GREEN BAY (awp international)