Fielmann-Aktie stabil: Fielmann-Finanzchef Zeiss kommt in Aufsichtsrat - Leiter der Familienholding

Künftig wird der Manager die Holdinggesellschaft leiten, die die Mehrheitsbeteiligung der Familie Fielmann an der gleichnamigen Unternehmensgruppe kontrolliert, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX am Freitag. Zuvor hatte das Magazin "Business Insider" entsprechend berichtet.

Zeiss soll zudem in den Aufsichtsrat des SDax -Unternehmens einziehen und dort den Platz von Hans-Joachim Oltersdorf einnehmen - dieser verabschiedet sich in den Ruhestand. Geplant ist Zeiss' Wechsel in den Aufsichtsrat für das erste Quartal 2024.

Mitte August soll Steffen Bätjer zunächst zur Fielmann-Gruppe hinzukommen, ehe er zum selben Zeitpunkt die Nachfolge als Finanzchef der Fielmann-Gruppe übernimmt. Bätjer verantwortete in der Vergangenheit beim Parkhaus-Konzern Apcoa die Unternehmensbilanz.

Die Fielmann-Aktie verliert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 0,04 Prozent auf 45,28 Euro.

