FIELDS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FIELDS lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 55.82 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FIELDS 63.91 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45.91 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 40.40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch