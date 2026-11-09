FIELDS legte Quartalsergebnis vor

FIELDS hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

FIELDS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.430 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 288.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 274.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch