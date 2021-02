Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020

TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Le rapport annuel de 2020 aux porteurs de parts pourra être consulté sous l'onglet « Investisseurs » de son site Web, à l'adresse www.choicereit.ca, ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

« Nous sommes ravis des résultats financiers et d'exploitation que nous avons obtenus pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020, notre portefeuille d'actifs immobiliers de grande qualité ayant continué à générer des produits solides et un taux de recouvrement des loyers stable. En plus d'afficher de solides résultats, nous avons réalisé pour plus d'un milliard de dollars de transactions immobilières au cours de l'exercice par l'intermédiaire de notre programme de recyclage du capital, ce qui témoigne de notre engagement et de notre capacité à améliorer la qualité globale de notre portefeuille », a déclaré M. Rael Diamond, président et chef de la direction de la Fiducie. « Toutefois, en dépit de la solidité de nos résultats, nous demeurons prudents en raison des risques et des incertitudes persistants que pose la pandémie de COVID-19 et de leurs répercussions possibles sur l'économie et nos activités. »

Sommaire des résultats financiers selon les PCGR

(en milliers de dollars,

sauf indication contraire)

(non audité)

Trimestres clos les

Exercices clos les

31 décembre

2020



31 décembre

2019



Variation



31 décembre

2020



31 décembre

2019



Variation

Bénéfice net (perte nette)

116 570 $

293 261 $

(176 691) $

450 685 $

(581 357) $

1 032 042 $ Bénéfice net (perte nette) par part



































après dilution

0,162



0,419



(0,257)



0,637



(0,843)



1,480

Produits locatifs

321 862



317 986



3 876



1 270 614



1 288 554



(17 940)

Profit (perte) lié(e) à la juste valeur



































des parts échangeables1)

(86 370)



206 680



(293 050)



354 286



(932 009)



1 286 295

Profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur,



































compte non tenu des parts



































échangeables2)

104 948



9 352



95 596



(217 808)



(11 543)



(206 265)

Entrées nettes de trésorerie liées



































aux activités d'exploitation

255 960



207 460



48 500



621 184



580 556



40 628

Nombre moyen pondéré de parts



































en circulation après dilution

718 026 576



700 544 380



17 482 196



707 764 714



689 285 790



18 478 924



1. Les parts échangeables sont comptabilisées à leur juste valeur selon le cours des parts de fiducie sur le marché, ce qui a une incidence défavorable sur les résultats financiers lorsque le prix des parts de fiducie augmente et une incidence favorable lorsque leur prix diminue. 2. Les profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables, comprennent des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement et de la rémunération fondée sur des parts.

Résultats trimestriels

Un bénéfice net chiffré à 116,6 millions de dollars a été inscrit au quatrième trimestre de 2020, comparativement à 293,3 millions de dollars pour la période correspondante de 2019. La baisse est attribuable essentiellement à une variation défavorable de 293,1 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des parts échangeables, ce qui a été contrebalancé en partie par une variation favorable de la juste valeur des immeubles de placement de 109,8 millions de dollars, y compris les immeubles détenus par l'intermédiaire de coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Pour le trimestre, la charge au titre des créances douteuses s'est élevée à 2,7 millions de dollars selon les PCGR (3,5 millions de dollars selon une base proportionnelle).

Résultats annuels

Un bénéfice net de 450,7 millions de dollars a été inscrit pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, alors qu'une perte nette de 581,4 millions de dollars avait été inscrite à la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse est attribuable essentiellement à une variation favorable de 1,3 milliard de dollars de l'ajustement de la juste valeur des parts échangeables, à la diminution des charges d'intérêts et des charges financières et à une variation favorable des autres ajustements de la juste valeur, atténuées par une variation défavorable de la juste valeur des immeubles de placement, y compris les immeubles détenus par l'intermédiaire de coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, l'augmentation de la charge au titre des créances douteuses et les éléments non récurrents comptabilisés au cours du deuxième trimestre, lesquels comprenaient les primes de remboursement anticipé versées à l'égard de deux séries de débentures non garanties de premier rang qui venaient à échéance en 2021 et une correction de valeur pour pertes de crédit attendues au titre d'un prêt hypothécaire spécifique.

La Fiducie a continué de soutenir ses locataires qui ont été touchés par la pandémie en accordant un report pour le paiement du loyer et d'autres arrangements, y compris en participant au programme d'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC ») pour les locataires admissibles, lequel a pris fin le 30 septembre 2020. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la Fiducie a comptabilisé une charge au titre des créances douteuses de 23,7 millions de dollars selon une base proportionnelle. Cette provision reflète le soutien apporté aux locataires ainsi que le risque de recouvrement accru associé à certains locataires qui ont des montants échus.

Sommaire des résultats financiers selon une base proportionnelle1)

À la date indiquée ou

pour la période close à cette date

(en milliers de dollars,

sauf indication contraire)

(non audité)

Trimestres clos les

Exercices clos les

31 décembre

2020



31 décembre

2019



Variation



31 décembre

2020



31 décembre

2019



Variation

Produits locatifs1)

337 907 $

333 744 $

4 163 $

1 332 657 $

1 354 383 $

(21 726) $ Résultat d'exploitation net (« REN »),



































selon la méthode de la comptabilité



































de trésorerie1), 3)

230 353



234 949



(4 596)



908 081



941 320



(33 239)

REN des actifs comparables, selon



































la méthode de la comptabilité



































de trésorerie1), 3)

201 167



205 876



(4 709)



795 532



808 597



(13 065)

Ajustement de la juste valeur des



































immeubles de placement1)

103 931



(5 891)



109 822



(256 837)



(15 250)



(241 587)

Taux d'occupation (% de la SLB)

97,1 %

97,7 %

(0,6) %

97,1 %

97,7 %

(0,6) % Fonds provenant des activités



































d'exploitation (« FPAE »)2)

171 519



165 795



5 724



652 007



680 278



(28 271)

FPAE2) par part après dilution

0,239



0,237



0,002



0,921



0,987



(0,066)

Montant ajusté des fonds provenant



































des activités d'exploitation



































(« montant ajusté des FPAE »)2)

136 054



129 187



6 867



566 469



587 695



(21 226)

Montant ajusté des FPAE2) par part



































après dilution

0,189



0,184



0,005



0,800



0,853



(0,053)

Ratio de distribution du montant ajusté



































des FPAE2) après dilution

97,7 %

100,3 %

(2,6) %

92,6 %

86,8 %

5,8 % Distributions en trésorerie déclarées

162 411



151 267



11 144



554 157



532 054



22 103

Nombre moyen pondéré de parts



































en circulation après dilution

718 026 576



700 544 380



17 482 196



707 764 714



689 285 790



18 478 924



1. Mesure non conforme aux PCGR qui comprend des montants attribuables aux biens détenus directement et aux coentreprises comptabilisées selon la méthode la mise en équivalence. 2. Mesure non conforme aux PCGR. 3. Comprend une provision pour créances douteuses et des réductions de loyer.

Résultats trimestriels

Les fonds provenant des activités d'exploitation (les « FPAE », mesure non conforme aux PCGR) du trimestre clos le 31 décembre 2020 se sont établis à 171,5 millions de dollars, soit 0,239 $ par part après dilution, comparativement à 165,8 millions de dollars, soit 0,237 $ par part après dilution, pour le trimestre clos le 31 décembre 2019. Les FPAE se sont accrus au cours du trimestre à l'étude, principalement en raison de la réduction des charges d'intérêts nettes et des autres charges financières résultant des mesures de désendettement, partiellement compensée par une charge au titre des créances douteuses plus élevée. En outre, les résultats de 2019 tenaient compte de charges non récurrentes liées au remboursement à Loblaw de produits tirés de contrats de location de panneaux solaires installés sur des toits qui avaient été incorrectement affectés ainsi que d'une correction de valeur pour pertes de crédit attendues au titre d'un prêt hypothécaire plus élevée.

L'augmentation par part s'explique par l'accroissement des FPAE mentionné ci-dessus, contré en partie par l'incidence du nombre moyen pondéré de parts en circulation plus élevé sous l'effet du placement de titres de capitaux propres de mai 2019, dont le produit a servi à réduire le niveau d'endettement, par les parts émises en contrepartie de l'acquisition de deux actifs auprès de Wittington Properties Limited en juillet 2020 ainsi que par l'émission de parts échangeables à Weston Foods (Canada) Inc., filiale en propriété exclusive de George Weston Limited (« GWL »), en contrepartie de l'acquisition de six actifs au quatrième trimestre de 2020.

Résultats annuels

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les FPAE se sont établis à 652,0 millions de dollars, soit 0,921 $ par part après dilution, comparativement à 680,3 millions de dollars, soit 0,987 $ par part après dilution pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

La diminution des FPAE sur une base annuelle s'explique surtout par une hausse de la charge au titre des créances douteuses, contrebalancée en partie par la baisse des coûts d'emprunt découlant des mesures de désendettement et du recyclage du capital.

Le recul des FPAE par part s'explique également par le nombre moyen pondéré de parts en circulation plus élevé mentionné précédemment.

Activités liées aux transactions

Depuis la clôture du trimestre précédent, la Fiducie a réalisé, ou conclu des accords en vue de réaliser, des sorties totalisant 332,4 millions de dollars et des acquisitions totalisant 219,3 millions de dollars selon une base proportionnelle1). Parmi les transactions notables, il y a lieu de noter les suivantes :

La cession précédemment annoncée à un partenaire institutionnel d'une participation sans droit de gestion de 50 % dans un portefeuille d'immeubles de commerce de détail qui regroupe onze actifs d'une superficie totalisant 656 000 pieds carrés, pour un prix de vente global de 169,0 millions de dollars, compte non tenu des coûts de transaction.

La cession précédemment annoncée de deux portefeuilles d'immeubles de commerce de détail qui regroupent huit actifs d'une superficie totalisant 496 000 pieds carrés, pour un prix de vente global de 107,4 millions de dollars.

La cession d'un immeuble de commerce de détail d'une superficie totalisant 259 000 pieds carrés pour un prix de vente global de 51,0 millions de dollars.

L'acquisition précédemment annoncée d'un portefeuille d'immeubles industriels qui regroupe quatre actifs, moyennant un prix d'achat global de 85,9 millions de dollars. Le portefeuille est entièrement loué à une société de logistique d'envergure nationale aux termes de contrats de location à long terme.

L'acquisition de cinq actifs de commerce de détail auprès de Les Compagnies Loblaw Limitée, moyennant un prix d'achat global de 45,7 millions de dollars.

L'acquisition de six immeubles industriels auprès de Weston Foods ( Canada ) Inc., une filiale de GWL, moyennant un prix d'achat global de 79,1 millions de dollars.

La Fiducie a également poursuivi ses investissements dans son programme d'aménagement grâce à des dépenses totalisant 45,1 millions de dollars, pour le trimestre, au titre de projets de densification, de nouveaux aménagements, d'aménagement d'immeubles à usage mixte et d'aménagement d'immeubles résidentiels selon une base proportionnelle1). Au cours du trimestre, la Fiducie a également transféré des biens en voie d'aménagement achevés de 82,8 millions de dollars vers les immeubles à revenu, ce qui a permis d'augmenter de 180 000 pieds carrés la SLB selon une base proportionnelle1).

PERSPECTIVES ET INCIDENCE DE LA COVID-19

Bien que la durée et l'incidence à long terme de la pandémie de COVID-19 ne puissent être prédites pour le moment, Propriétés de Choix demeure convaincue que son modèle économique et son approche disciplinée en matière de gestion financière lui permettront de limiter l'incidence de la pandémie.

Notre portefeuille diversifié d'immeubles de bureaux, d'immeubles de commerce de détail et d'immeubles industriels affiche un taux d'occupation de 97,1 %. De plus, nous pouvons compter sur des locataires de grande qualité partout au Canada. Notre portefeuille d'immeubles de commerce de détail est principalement loué à des magasins d'alimentation, à des pharmacies et à d'autres détaillants de biens de première nécessité, lesquels continuent d'afficher un bon rendement dans le contexte actuel. En outre, la diversification des revenus fournis par nos actifs industriels et de bureau procure une stabilité à notre portefeuille dans son ensemble, cette stabilité étant mise en évidence par notre taux de recouvrement des loyers, qui a atteint 98 % pour le quatrième trimestre 2020.

Malgré les répercussions de la pandémie de COVID-19 qui se font toujours sentir, Propriétés de Choix continue de faire progresser ses projets d'aménagement, ce qui sera pour nous le meilleur moyen d'ajouter à notre portefeuille des biens immobiliers de grande qualité et à un coût raisonnable. Nos projets d'aménagement sont diversifiés par la taille, l'ampleur et la complexité. Ils comprennent à la fois des projets de densification d'immeubles de commerce de détail qui offrent une croissance additionnelle à nos emplacements existants et des projets d'aménagement d'immeubles à usage mixte de grande envergure plus complexes qui contribueront à la croissance de la valeur de notre actif net à l'avenir.

Nous prévoyons achever la construction de deux de nos projets liés à des locations résidentielles en cours à Toronto en 2021, et nous avons commencé la construction de deux autres projets d'immeubles résidentiels de grande hauteur. Nous avons investi environ 182,7 millions de dollars dans des projets d'aménagement résidentiel jusqu'à présent, et nous continuerons à investir dans notre programme d'aménagement grâce à des dépenses additionnelles de 326,8 millions de dollars prévues pour six projets résidentiels.

En plus de poursuivre nos projets d'aménagement résidentiel en cours, nous évaluons les occasions de réaménagement et de transformation de certains de nos projets de commerce de détail en portefeuille ayant pour locataire pilier un magasin d'alimentation en projets à usage mixte de grande envergure. Nous en sommes aux premiers stades de notre planification à l'égard de quatre grands emplacements à usage mixte et nous croyons que ce type de projet jouera un rôle de plus en plus grand dans notre croissance.

Propriétés de Choix a pris des mesures proactives pour assurer sa solidité et sa stabilité financières tout au long de la pandémie et après celle-ci. La solidité du bilan de Propriétés de Choix lui donne la souplesse nécessaire pour se protéger de la volatilité générale des marchés. En 2020, la Fiducie a pris des mesures importantes afin de renforcer son bilan, notamment en refinançant ses titres d'emprunt non garantis arrivés à échéance, en augmentant la durée moyenne pondérée de sa dette et en gonflant ses liquidités disponibles grâce à l'émission de débentures non garanties pour un montant de 1 milliard de dollars, dont le produit a été principalement utilisé pour financer tous les titres d'emprunt non garantis qui devaient arriver à échéance d'ici le troisième trimestre de 2021 et pour rembourser les montants prélevés sur la facilité de crédit renouvelable de la Fiducie. Pour ce qui est des liquidités, la Fiducie a accès à environ 1,7 milliard de dollars, montant qui comprend la tranche inutilisée de 1,5 milliard de dollars de la facilité de crédit renouvelable de la Fiducie et 223,7 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, sans compter environ 12,2 milliards de dollars d'actifs non grevés.

Bien que l'incidence de la pandémie de COVID-19 perdure, nous sommes satisfaits de nos résultats financiers du dernier trimestre, qui démontrent que notre modèle économique, la stabilité de nos locataires et notre approche disciplinée en matière de gestion financière continuent de bien nous servir.

Mise à jour sur la perception des loyers

En tant que l'un des plus grands propriétaires bailleurs au Canada, la Fiducie a continué de soutenir ses locataires qui ont été touchés par la pandémie en accordant des allègements de loyers par l'intermédiaire de reports pour le paiement du loyer et d'autres arrangements, y compris la participation au programme d'AUCLC. Le taux de recouvrement des loyers pour le quatrième trimestre est l'un des pourcentages de recouvrement les plus élevés du secteur. Cela s'explique surtout par la stabilité des locataires offrant des produits de première nécessité au sein du portefeuille de la Fiducie.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, la Fiducie a perçu ou prévoit percevoir environ 98 % des loyers contractuels :

Pourcentage des loyers recouvrés Quatrième trimestre de 2020 Immeubles de commerce de détail 98 % Immeubles industriels 100 % Immeubles de bureaux1) 97 % Total 98 %

1) La tranche non recouvrée est avant tout attribuable à des locataires qui exploitent des commerces de détail situés dans des immeubles de bureaux.

Pour déterminer les pertes de crédit attendues sur les loyers à recevoir, la Fiducie prend en compte l'historique de paiement et les attentes futures quant aux cas de défaut probables (c'est-à-dire les demandes d'allègement de loyer, les demandes d'allègement de loyer par l'intermédiaire de programmes gouvernementaux tels que le programme d'AUCLC ou, encore, les déclarations de locataires indiquant qu'ils n'effectueraient pas de paiement de loyer à la date d'échéance) compte tenu des dossiers d'insolvabilité ou des propositions concordataires d'entreprise déposés ou attendus, des reports probables des paiements dus ainsi que des réductions de loyer qui pourraient être accordées par un propriétaire aux termes du programme d'AUCLC. Ces évaluations sont faites au cas par cas selon le locataire.

L'évaluation, par la Fiducie, des pertes de crédit attendues est intrinsèquement subjective en raison de la nature prospective des évaluations. Par conséquent, la valeur de la perte de crédit attendue comporte un certain degré d'incertitude et est établie sur la base d'hypothèses qui pourraient ne pas se révéler exactes compte tenu de l'incertitude causée par la COVID-19. Sur la base de son examen, la Fiducie a comptabilisé une charge de 3,5 millions de dollars au titre des créances douteuses dans les charges d'exploitation liées aux immeubles, selon une base proportionnelle1), pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, un montant correspondant ayant été inscrit en tant que perte de crédit attendue en réduction du montant à recevoir au titre des loyers. Une tranche d'environ 1,6 million de dollars de la charge au titre des créances douteuses de 3,5 millions de dollars enregistrée au quatrième trimestre se rapporte à des sommes non recouvrées au titre de montants récurrents facturés au cours de la période, tandis que la tranche restante se rapporte à des montants en souffrance liés à un détaillant d'envergure nationale et à des locataires de plus petite taille qui ont déclaré faillite.

(en milliers de dollars) Période de neuf mois close le

31 décembre 2020

En %

Total des montants récurrents facturés aux locataires 1 100 269 $ 100,0 % Déduire : Recouvrements aux termes du programme d'AUCLC (10 467)

1,0 % Déduire : Montants reçus et reports remboursés à ce jour (1 059 726)

96,3 % Solde impayé 30 076

2,7 % Total des loyers devant être recouvrés aux termes d'ententes de report (5 194)

(0,4) % Total des loyers devant être recouvrés, compte non tenu des







reports recouvrables 24 882

2,3 % Déduire : Provision comptabilisée au titre des montants récurrents facturés







aux locataires (20 883)

(1,9) % Solde qui devrait être recouvré dans les délais prévus 3 999 $ 0,4 %

La provision de la Fiducie pour les montants récurrents facturés aux locataires pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2020 comprend ce qui suit :

(en milliers de dollars) Période de neuf mois close le

31 décembre 2020

Provisions au titre des locataires admissibles au programme d'AUCLC



(reflète la part de 25 % du propriétaire) (5 371) $ Provisions au titre des locataires ayant négocié des réductions de loyer (10 510)

Provisions au titre des pertes de crédit attendues additionnelles (5 002)

Total de la provision comptabilisée au titre des montants récurrents



facturés aux locataires (20 883) $

Compte tenu de l'incertitude persistante découlant de la pandémie, il n'est pas possible d'estimer avec précision la durée et la gravité des incidences de la COVID-19 sur les résultats financiers et les activités de la Fiducie et de ses locataires, ainsi que sur le comportement des consommateurs et sur l'économie en général. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques que présente la COVID-19 sur la Fiducie, il y a lieu de se reporter à la rubrique 12 « Risques d'entreprise et gestion des risques » du rapport de gestion de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et à sa notice annuelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires

Outre les mesures de performance déterminées conformément aux Normes internationales d'information financière (les International Financial Reporting Standards ou « IFRS » ou, encore, les « PCGR »), Propriétés de Choix utilise certaines mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance, et elle fournit ces mesures dans le présent communiqué de presse afin que les investisseurs puissent en faire de même. Ces mesures ainsi que les montants par part connexes ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, ne devraient pas être considérés comme des mesures de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation établis selon les IFRS. Par ailleurs, les mesures supplémentaires utilisées par la direction pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres fiducies de placement immobilier ou d'autres entreprises immobilières. Ces expressions, dont la comptabilisation selon une base proportionnelle lorsqu'il est question des « coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence », le résultat d'exploitation net (« REN »), les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») et le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») sont définies à la rubrique 14, « Mesures financières non conformes aux PCGR », du rapport de gestion de Propriétés de Choix pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et sont rapprochées à la mesure conforme aux PCGR la plus comparable.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de Propriétés de Choix pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont publiés sur le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca , ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com . Les lecteurs sont priés de consulter ces documents afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les résultats financiers de Propriétés de Choix ainsi qu'une analyse détaillée de ceux-ci.

Rapport de gestion, états financiers consolidés et notes afférentes

L'information figurant dans le présent communiqué de presse est un bref sommaire des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu à la lumière du rapport annuel de 2020 aux porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui comprend les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Fiducie et qui est publié à l'adresse www.choicereit.ca , et sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

Téléconférence et webémission

La direction tiendra une téléconférence (en anglais seulement) le jeudi 11 février 2021 à 10 h 30 (heure de l'Est) et diffusera simultanément une webémission audio. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647-427-7450 ou le 1-888-231-8191. L'enregistrement sera disponible deux heures après l'événement au 416-849-0833 ou au 1-855-859-2056, en composant le code d'accès 9790288. Pour accéder au lien vers la webémission audio, veuillez cliquer sur l'onglet « Événements et webémissions » de la section « Investisseurs » du site Web de la Fiducie, à l'adresse www.choicereit.ca.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier chef de file qui crée une valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés résidentielles et commerciales de grande qualité.

Nous croyons que la création d'espaces qui améliorent la façon de vivre, de travailler et de créer des liens de nos locataires et de nos communautés génère de la valeur. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de nos locataires et de gérer nos propriétés selon les normes les plus élevées. Nous aspirons à développer des communautés viables et résilientes en mettant au premier plan la durabilité sociale, économique et environnementale. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes guidés par une série de valeurs communes ancrées dans les piliers Engagement, Tenir à cœur, Respect et Excellence. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca , et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

Mise en garde concernant énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui portent sur les activités de Propriétés de Choix et sur le contexte dans lequel la Fiducie évolue. Ils sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections de la direction et ne sont pas garants de la performance future de la Fiducie. Ils comportent de nombreux risques et incertitudes qui sont indépendants de sa volonté et difficilement prévisibles. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qu'expriment ces énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Qui plus est, un énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est formulé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux événements ou d'un changement éventuel de circonstances.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Fiducie diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique 12, « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, lequel comprend le détail des risques et de l'information à présenter à l'égard de la COVID-19 et de son incidence sur la Fiducie, ainsi que ceux présentés dans la notice annuelle de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

