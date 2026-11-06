Fidelity National Information Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fidelity National Information Services hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fidelity National Information Services 3.45 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch