Fidelity National Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fidelity National Financial hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1.08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fidelity National Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1.02 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fidelity National Financial 4.05 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch