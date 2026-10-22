Fidelity D D Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fidelity D D Bancorp hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 1.53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fidelity D D Bancorp 1.27 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 39.2 Millionen USD gegenüber 35.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch