Fidelis Insurance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fidelis Insurance gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.75 USD gegenüber 1.25 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 800.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fidelis Insurance 647.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch