Fidelis Insurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fidelis Insurance hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.180 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 624.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 583.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch